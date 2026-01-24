SERIE B

Serie B: il Frosinone non sbaglia, Venezia e Monza restano in scia. Pari per il Palermo

I ciociari piegano 1-0 la Reggiana, i lagunari e i brianzoli rispondono presente: 0-0 per i rosanero a Modena

Nel ventunesimo turno di Serie B si infiamma sempre di più la lotta per le prime posizioni. Il Frosinone resta in vetta a 45 punti grazie all’1-0 casalingo sulla Reggiana: a decidere il match è Kvernadze. Rispondono Venezia e Monza: lagunari a -1 con il 5-2 sul campo del Mantova, mentre i brianzoli rimangono a -4 con il 3-0 al Pescara. Frena invece il Palermo, solo 0-0 a Modena. Colpo del Bari, 2-1 a Cesena: Juve Stabia-Entella finisce 1-0.

FROSINONE-REGGIANA 1-0
Il Frosinone resiste in vetta alla classifica seppur faticando, 1-0 di misura sulla Reggiana allo Stirpe. Nel corso dei primi quarantacinque minuti i ciociari dominano in lungo e in largo, ma non riescono a sfondare: l’occasione più nitida è sui piedi di Kvernadze al 43’, ma la traversa impedisce l’1-0. I padroni di casa non rallentano a inizio ripresa, e al 57’ stappano la partita: Kvernadze fuori area riceve palla da Cichella e fa partire un destro perfetto all’angolino che batte Seculin. Gli emiliani provano a pareggiare i conti solamente nell’ultimo quarto d’ora, senza riuscirci. Vince il Frosinone 1-0 e resta in testa a 45 punti, Reggiana ferma a 20.

MANTOVA-VENEZIA 2-5
Il Venezia risponde al Frosinone e resta a -1 dalla vetta grazie al 5-2 in casa del Mantova. Pronti via e i lagunari spingono subito sull’acceleratore, trovando il gol del vantaggio al 25’ con il sinistro di Adorante. Passano otto minuti e gli ospiti raddoppiano: tocco filtrante di Sagrado per il sinistro di Yeboah, che vale il 2-0. I padroni di casa si scuotono verso il finale di primo tempo, con Marras che al 40’ accorcia le distanze. Gli arancioneroverdi fanno copia e incolla di inizio partita e tornano ad accelerare nella ripresa: al 59’ Doumbia cala il tris su assist di Yeboah, poi al 74’ Adorante firma la sua personale doppietta che vale il poker. Gli uomini di Modesto trovano il gol della consolazione soltanto all’81’ con Mensah, poi al 93’ la squadra di Stroppa dilaga grazie all’autorete di Chrysopoulos che vale il definitivo 5-2. Venezia a 44 punti in scia al Frosinone, Mantova a 19 e appena sopra alla zona retrocessione.

MONZA-PESCARA 3-0
Tutto piuttosto facile per il Monza, che regola il Pescara 3-0 al Brianteo. I biancorossi cominciano bene, ma con il passare dei minuti gli ospiti prendono sempre più fiducia. Gli abruzzesi sembrano poter creare di più, ma al 34’ sono i brianzoli a passare in vantaggio: assist di Carboni per l’1-0 di Hernani. All’intervallo il Monza è avanti, ma anche nella ripresa gli azzurri giocano di più. Il Pescara tiene palla, il Monza capitalizza: al 49’ Hernani trova la personale doppietta, questa volta su invenzione di Azzi. L’assist man del raddoppio trova gloria personale poi al 78’, quando scrive la parola “Fine” al match con il destro del 3-0. Il Monza sale a 41 punti, a -4 dal primo posto del Frosinone e a -3 dal Venezia secondo: Pescara ultimo a 14 punti.

MODENA-PALERMO 0-0
Il Palermo non tiene il passo di Frosinone, Venezia e Monza: solo 0-0 in casa del Modena. Il primo tempo si gioca su ritmi molto bassi, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Gli emiliani sfiorano il vantaggio con la gran botta di Santoro al 14’, ma il tiro si stampa sulla traversa. I rosanero faticano a prendere ritmo, ma nella ripresa l’inerzia si sposta dalla parte degli ospiti. Al 71’ Palumbo firma l’1-0, annullato però dopo controllo Var. La sfida si spegne senza ulteriori emozioni, con le due squadre che si dividono la posta in palio: il Palermo sale a 38 punti, a -3 dal Monza terzo, tocca invece quota 33 il Modena, in piena zona play-off.

LE ALTRE PARTITE
Colpaccio in chiave salvezza del Bari, che espugna il Manuzzi di Cesena imponendosi 2-1: dopo un primo tempo dominato dai romagnoli, i pugliesi sbloccano il match con Rao al 51’, vengono ripresi da Ciervo al 60’ e trovano poi la rete da tre punti con Moncini al 76’. I bianconeri vengono avvicinati al quinto posto dalla Juve Stabia, che piega 1-0 l’Entella e ora è a -1 dagli uomini di Mignani. Alla squadra di Castellammare è sufficiente il destro di Candellone al 13’ per strappare i tre punti.

