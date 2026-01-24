Serie B: il Frosinone non sbaglia, Venezia e Monza restano in scia. Pari per il Palermo

MANTOVA-VENEZIA 2-5

Il Venezia risponde al Frosinone e resta a -1 dalla vetta grazie al 5-2 in casa del Mantova. Pronti via e i lagunari spingono subito sull’acceleratore, trovando il gol del vantaggio al 25’ con il sinistro di Adorante. Passano otto minuti e gli ospiti raddoppiano: tocco filtrante di Sagrado per il sinistro di Yeboah, che vale il 2-0. I padroni di casa si scuotono verso il finale di primo tempo, con Marras che al 40’ accorcia le distanze. Gli arancioneroverdi fanno copia e incolla di inizio partita e tornano ad accelerare nella ripresa: al 59’ Doumbia cala il tris su assist di Yeboah, poi al 74’ Adorante firma la sua personale doppietta che vale il poker. Gli uomini di Modesto trovano il gol della consolazione soltanto all’81’ con Mensah, poi al 93’ la squadra di Stroppa dilaga grazie all’autorete di Chrysopoulos che vale il definitivo 5-2. Venezia a 44 punti in scia al Frosinone, Mantova a 19 e appena sopra alla zona retrocessione.