Roma, operazione per Ferguson e stagione finita: "Il lavoro parte ora"

11 Mar 2026 - 11:10
© Getty Images

© Getty Images

Stagione finita per Evan Ferguson. L'attaccante irlandese della Roma, come annunciato in prima persona, è stato infatti costretto a un'operazione per sistemare il problema alla caviglia che lo accompagnava da mesi e che lo ha tenuto lontano dal campo da metà gennaio. 

"Giusto per chiarire alcune cose", ha scritto Ferguson in un post su Instagram, "ho completato con successo un'operazione chirurgica per sistemare un problema fisico. Il lavoro inizia adesso per tornare in forma e giocare di nuovo". 

Un rientro che potrebbe avvenire altrove, dato che con ogni probabilità rientrerà al Brighton dopo che la Roma non attiverà la clausola per il diritto di riscatto dopo il prestito. 

roma
serie a

Ultimi video

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:25
L'Iran ha deciso di disertare i prossimi Mondiali: "Non ci sono le condizioni per colpa della guerra"
12:46
Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo
12:42
Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani
12:41
Serie A, gli arbitri della 29esima giornata: Guida per Lazio-Milan, tutte le designazioni
12:22
Fiorentina, Vanoli: "Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona"