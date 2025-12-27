Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: il Frosinone frena a Empoli, Venezia ok con l’Entella. Il Catanzaro piega il Cesena

Solo 1-1 della capolista in trasferta, 1-0 interno dei lagunari. Vincono Spezia e Sampdoria

27 Dic 2025 - 17:09
© X

© X

Nel 18° turno di Serie B rallenta il Frosinone, che resta in vetta a +1 sul Monza dopo l’1-1 in casa dell’Empoli. Si avvicina il Venezia, che piega 1-0 l’Entella. Si affaccia verso zone alte di classifica il Catanzaro, che regola il Cesena 2-0, vittoria importante anche per la Juve Stabia (1-0 sul Sudtirol). In zona retrocessione lo Spezia respira col 2-1 sul Pescara, stesso risultato per la Sampdoria contro la Reggiana. Carrarese-Mantova 0-0.

Il Frosinone non risponde al Monza: solo un pareggio per 1-1 per la capolista in casa dell’Empoli. I ciociari stappano la partita con Raimondo al 16’, otto minuti più tardi il definitivo pareggio toscano con Nasti. I gialloblù restano in vetta a +1 sui brianzoli, ma vengono avvicinati anche dal Venezia: i lagunari salgono a quota 35 (a -3 dal primo posto) grazie all’1-0 al Penzo sull’Entella nel segno di Yeboah (16’). La sfida d’alta classifica tra Catanzaro e Cesena se la prendono i calabresi: 2-0 secco sui romagnoli con le reti del solito Iemmello (26’) e Pittarello (53’). I giallorossi salgono a quota 31 punti e agganciano proprio i bianconeri. Ai piedi della zona play-off arrivano tre punti fondamentali anche per la Juve Stabia, che di misura piega il Sudtirol 1-0: alla squadra di Castellammare è sufficiente la rete di Maistro al 19’ per toccare i 26 punti, che valgono attualmente l’ottavo posto. In chiave salvezza arrivano due successi importanti per le liguri Spezia e Sampdoria: la squadra di Donadoni nel lunch match delle 12.30 supera il Pescara 2-1 con il gol allo scadere di Artistico (92’), che fa respirare i bianconeri a quota 17 punti. Escono dalla zona retrocessione anche i blucerchiati, che agganciano proprio i compagni di regione con il 2-1 a Marassi sulla Reggiana in rimonta: dopo il vantaggio di Portanova al 14’ i padroni di casa la ribaltano con Conti (26’) e Barak (88’). Termina 0-0 invece la sfida tra Carrarese e Mantova.

Leggi anche

Il Monza ribalta il Modena e raggiunge il Frosinone in vetta

Ultimi video

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:34
Dopo il gol alla Roma

Dopo il gol alla Roma

01:39
Lunedì Gasp vs De Rossi

Lunedì Gasp vs De Rossi

01:22
Lukaku vicino al rientro

Lukaku vicino al rientro

01:29
Stasera la Juve a Pisa

Stasera la Juve a Pisa

00:46
13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

00:45
13 SECONDA DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Stimo Palladino, con l'Atalanta una gara tosta"

01:39
Milan, svolta Maignan

Milan, svolta Maignan

01:30
Chivu ottimista

Chivu ottimista

01:26
Domani Cremonese-Napoli

Conte alza il muro: dimenticare la Supercoppa. A Cremona per sfatare il tabù trasferta

01:24
DICH CUESTA PARMA DICH

Cuesta: "L'amarezza come spinta. Sappiamo che partita dobbiamo fare"

I più visti di Serie B

Il Monza ribalta il Modena e raggiunge il Frosinone in vetta

Serie B: vincono Frosinone e Monza, colpo del Venezia a Modena

Palermo, la terza maglia richiama il City

Fiorentina, settembre 2014: viene operato in artroscopia al ginocchio destro, tra affaticamenti e ricadute rientrerà solo ad agosto 2015

Giuseppe Rossi, tutti gli infortuni al ginocchio subiti in carriera

Empoli corsaro a Mantova e in zona playoff, pari tra Entella e Sudtirol

La Figc smentisce rapporti con la Sampdoria: "Mai approvato il trust, ricostruzioni inventate"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:27
Napoli: accoltellato un calciatore diciottenne
17:20
Bufera sulla Federcalcio argentina, imputato il presidente Tapia
16:30
Morto Carlo Scasserra, fu presidente del Campobasso Calcio
15:50
Coppa d'Africa, Benin-Botswana 1-0
15:00
Liverpool, scocca l'ora di Chiesa: titolare contro il Wolves