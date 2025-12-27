Serie B: il Frosinone frena a Empoli, Venezia ok con l’Entella. Il Catanzaro piega il Cesena

Il Frosinone non risponde al Monza: solo un pareggio per 1-1 per la capolista in casa dell’Empoli. I ciociari stappano la partita con Raimondo al 16’, otto minuti più tardi il definitivo pareggio toscano con Nasti. I gialloblù restano in vetta a +1 sui brianzoli, ma vengono avvicinati anche dal Venezia: i lagunari salgono a quota 35 (a -3 dal primo posto) grazie all’1-0 al Penzo sull’Entella nel segno di Yeboah (16’). La sfida d’alta classifica tra Catanzaro e Cesena se la prendono i calabresi: 2-0 secco sui romagnoli con le reti del solito Iemmello (26’) e Pittarello (53’). I giallorossi salgono a quota 31 punti e agganciano proprio i bianconeri. Ai piedi della zona play-off arrivano tre punti fondamentali anche per la Juve Stabia, che di misura piega il Sudtirol 1-0: alla squadra di Castellammare è sufficiente la rete di Maistro al 19’ per toccare i 26 punti, che valgono attualmente l’ottavo posto. In chiave salvezza arrivano due successi importanti per le liguri Spezia e Sampdoria: la squadra di Donadoni nel lunch match delle 12.30 supera il Pescara 2-1 con il gol allo scadere di Artistico (92’), che fa respirare i bianconeri a quota 17 punti. Escono dalla zona retrocessione anche i blucerchiati, che agganciano proprio i compagni di regione con il 2-1 a Marassi sulla Reggiana in rimonta: dopo il vantaggio di Portanova al 14’ i padroni di casa la ribaltano con Conti (26’) e Barak (88’). Termina 0-0 invece la sfida tra Carrarese e Mantova.