Serie B: il Monza rimonta il Modena e vince 2-1

In attesa del Frosinone, il Monza ritrova la vetta con una vittoria di carattere: 2-1 in casa di un Modena in caduta libera. Eppure, a differenza delle ultime sconfitte, la partita per i Canarini sembra mettersi pure bene: al 40’, Izzo atterra Gliozzi in area. Bonacina. Inizialmente, non dà rigore, poi viene richiamato al Var e concede sia il fallo che il giallo. Dal dischetto, lo stesso numero 9 di Sottil batte Thiam per l’1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, il pareggio è immediato: cross con sponda di Dany Mota e Azzi, da pochi passi, pareggia al 50’. Quindici minuti dopo, la rimonta è completa: angolo di Keita e colpo di testa vincente di Ravanelli, che fa 2-1. Nel finale, Sottil inserisce pure Pyythia, Di Mariano e Magnino, ma il pareggio non arriva. In attesa di Empoli-Frosinone, il Monza è primo con 37 punti insieme ai ciociari, mentre il Modena resta a quota 29. Da primo a sesto con la possibilità di subire il sorpasso del Catanzaro: il 2025 si chiude malissimo per i Canarini.