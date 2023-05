Serie B: il Cagliari travolge il Perugia, cinque gol e quarto posto in classifica

SERIE B

Ranieri sbanca 5-0 il Curi e aggancia momentaneamente il Südtirol a 54 punti

© italyphotopress Esulta il Cagliari di Ranieri che, nell’anticipo della 36a giornata di Serie B, travolge il Perugia 5-0. Al Curi la partita si decide nel primo tempo grazie ai gol di Lapadula, Azzi e Mancosu, a segno con un eurogol da centrocampo. Nella ripresa la rete di Kourfalidis e il secondo centro dell’attaccante italo-peruviano. Con questa vittoria i sardi raggiungono momentaneamente il Südtirol al quarto posto in classifica a quota 54 punti. Umbri sempre terzultimi.

Stravince il Cagliari, che sbanca Perugia 5-0. Ci mettono appena cinque minuti i sardi a sbloccare la partita: cross profondo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a vuoto un difensore avversario e tap-in vincente sul secondo palo del solito Lapadula, che allunga così in testa alla classifica marcatori salendo a quota 18 centri. La squadra di Castori reagisce con forza, prova a prendere le redini dell’incontro e si fa pericolosa da corner, ma è ancora una volta quella di Ranieri ad andare più vicina al gol: Prelec scappa in contropiede e calcia secco sul primo palo, colpendo il legno. Il raddoppio è nell’area e arriva al 30’: Azzi converge verso il centro e fa partire un tiro-cross che inganna Furlan e finisce in rete. Allo scadere del primo tempo il Cagliari trova anche il terzo gol, con Mancosu che al 45’ sforna un eurogol da centrocampo.

Al rientro dagli spogliatoi, i sardi calano il poker: al 49’ Lapadula scatta in contropiede, Mancosu sbaglia il cross ma trova comunque Prelec, che serve il rimorchio vincente a centro area di Kourfalidis. Il Perugia è alle corde e sommerso dai fischi del Curi, ma prova comunque una timida reazione con il tiro da fuori di Olivieri, deviato oltre la traversa. L’attaccante in prestito dalla Juventus è il più pericoloso dei suoi, e poco dopo costringe Radunovic a un grande intervento sul primo palo. Nel finale arriva addirittura il quinto gol ospite ancora con Lapadula, che firma la sua doppietta all’88’. Trionfa quindi 5-0 il Cagliari, che raggiunge così momentaneamente il Südtirol al quarto posto in classifica, a quota 54 punti. Notte fonda invece per il Perugia, che resta terzultimo a 36.