Playoff Serie B: Lapadula stende il Pisa nel finale, primo round al Benevento

PLAYOFF SERIE B

I campani si impongono 1-0 al Vigorito nella semifinale di andata, sabato alle 18 il ritorno a casa dei toscani

È un gol del solito Gianluca Lapadula a regalare al Benevento la semifinale di andata dei playoff di Serie B contro il Pisa. Al Vigorito, dopo una partita combattuta ed equilibrata, è un lampo dell’ex attaccante del Milan a siglare l’1-0 a cinque minuti dalla fine per i padroni di casa. Toscani beffati ma che potranno rifarsi nella gara di ritorno, in programma questo sabato alle 18: per la finale è ancora tutto aperto. instagram

Va al Benevento il primo round della semifinale dei playoff di Serie B contro il Pisa: sabato alle 18 la gara di ritorno per volare nella finalissima. I campani si impongono 1-0 grazie al loro bomber Lapadula, che punisce gli avversari nel finale dopo un match equilibrato. Primo sussulto al 28’ quando Barba porta avanti i padroni di casa, ma il Var annulla per netto fuorigioco. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, anche il Pisa non disdegna numerose sortite offensive, ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol con Lapadula nel recupero: in mischia, l’attaccante è per due volte poco deciso quando ha la palla tra i piedi. In avvio di ripresa è Puskas ad avere la grande occasione, ma il colpo di testa da pochi passi è troppo debole. Ancora Pisa in avanti ma Sibilli tira debolmente dal limite dell’area, il Benevento prova a reagire ma sono i toscani ad essere usciti dagli spogliatoi più carichi. La squadra di D’Angelo però non concretizza allora viene punita proprio nel finale, a cinque minuti dalla fine, dal solito implacabile Lapadula: l’ex del Milan sfrutta una palla vagante in area dopo un rimpallo tra Tello e Beruatto e infila il portiere avversario. Ormai manca poco al fischio finale e i toscani, nonostante gli assalti nel lungo recupero, dovranno giocarsi tutto al ritorno.