Playoff Serie B: il Catanzaro è a un passo dalla finale, Palermo travolto 3-0

Clamoroso risultato al Ceravolo, il Catanzaro travolge il Palermo 3-0 e mette un piede in finale play-off di Serie B. Pronti via e i calabresi sbloccano subito il match: dopo pochi secondi il cross di Cassandro trova l’incornata vincente di Iemmello, che vale l’1-0. L’eterno attaccante dei giallorossi torna protagonista al 15’, quando sfrutta l’assist di Brighenti e firma il raddoppio (inizialmente annullato, convalidato dopo controllo al Var). La squadra di Inzaghi è nel pallone nel corso dei primi quarantacinque minuti, e a pochi minuti dall’intervallo i padroni di casa calano il tris: filtrante di Iemmello per l’ex Milan Liberali, che controlla in mezzo a due e buca Joronen con il sinistro per la terza volta al 41’. Sotto di tre gol Inzaghi prova a gettare nella mischia Johnsen e Gyasi, ma i rosanero non riescono minimamente ad impensierire la difesa giallorossa. Gli uomini di Aquilani vincono 3-0 e mettono più di un piede in finale play-off. Servirà ora un’impresa al Palermo mercoledì 20 maggio al Barbera per sperare di rimanere in corsa per un posto in Serie A.