PLAYOFF SERIE B

Playoff Serie B: il Catanzaro è a un passo dalla finale, Palermo travolto 3-0

Un super Iemmello (doppietta e assist) e Liberali spingono i calabresi: Inzaghi vicino all’eliminazione

17 Mag 2026 - 22:02
© Catanzaro X

© Catanzaro X

Nella partita di andata della semifinale playoff di Serie B il Catanzaro travolge il Palermo 3-0 al Ceravolo e si avvicina alla finale. Iemmello stappa la partita dopo pochi secondi, trovando poi il raddoppio al quarto d’ora. Rosanero in totale blackout nel primo tempo, già al 41’ l’ex Milan Liberali cala il tris. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi provano invano ad accorciare, servirà un’impresa al ritorno ai siciliani per ribaltare tutto.

Clamoroso risultato al Ceravolo, il Catanzaro travolge il Palermo 3-0 e mette un piede in finale play-off di Serie B. Pronti via e i calabresi sbloccano subito il match: dopo pochi secondi il cross di Cassandro trova l’incornata vincente di Iemmello, che vale l’1-0. L’eterno attaccante dei giallorossi torna protagonista al 15’, quando sfrutta l’assist di Brighenti e firma il raddoppio (inizialmente annullato, convalidato dopo controllo al Var). La squadra di Inzaghi è nel pallone nel corso dei primi quarantacinque minuti, e a pochi minuti dall’intervallo i padroni di casa calano il tris: filtrante di Iemmello per l’ex Milan Liberali, che controlla in mezzo a due e buca Joronen con il sinistro per la terza volta al 41’. Sotto di tre gol Inzaghi prova a gettare nella mischia Johnsen e Gyasi, ma i rosanero non riescono minimamente ad impensierire la difesa giallorossa. Gli uomini di Aquilani vincono 3-0 e mettono più di un piede in finale play-off. Servirà ora un’impresa al Palermo mercoledì 20 maggio al Barbera per sperare di rimanere in corsa per un posto in Serie A.

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