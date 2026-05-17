Serie C: scontri tra tifosi prima di Lecco-Catania

Violenti scontri tra tifosi, questa sera all'esterno dello stadio di Lecco prima dell'inizio della gara tra Lecco e Catania valevole per i playoff nazionali di calcio di serie C. Stando a una prima ricostruzione, un gruppo di quasi 200 catanesi ha cercato di arrivare al luogo di raduno degli ultras lecchesi. Armati di spranghe, catene, oggetti contundenti e bulloni, i tifosi hanno cercato il contatto con i tifosi di casa. Ne è scaturito un parapiglia generale, calmato con fatica dalle forze dell'ordine. Due primi feriti registrati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Manzoni di Lecco. La situazione è poi tornata sotto controllo.