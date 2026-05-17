Festa Inter, Thuram e lo striscione anti-Milan col disegno del topo. Poi il riferimento ad Ambrosini...

Durante la parata in pullman scoperto per le vie di Milano dei nerazzurri, Thuram ha raccolto uno striscione passatogli dai tifosi con un disegno molto particolare. Raffigurato infatti un grande topo su un drappo dallo sfondo rossonero, per prendere in giro i rivali cittadini del Milan. Dopo qualche secondo, l'attaccante di Chivu ha chiuso lo striscione e lo ha ripassato ai sostenitori.