Festa Inter, Thuram e lo striscione anti-Milan col disegno del topo. Poi il riferimento ad Ambrosini...
L'attaccante nerazzurro si scatena sul pullman scoperto e prende in giro i rivali di sempre
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Marcus Thuram si conferma anima della festa per l'Inter. Stavolta con uno striscione anti-Milan che rischia di generare polemiche.
Durante la parata in pullman scoperto per le vie di Milano dei nerazzurri, Thuram ha raccolto uno striscione passatogli dai tifosi con un disegno molto particolare. Raffigurato infatti un grande topo su un drappo dallo sfondo rossonero, per prendere in giro i rivali cittadini del Milan. Dopo qualche secondo, l'attaccante di Chivu ha chiuso lo striscione e lo ha ripassato ai sostenitori.
Sempre nel tragitto dell'Inter da San Siro a piazza Duomo, altro striscione per Thuram, più che esplicito: "I derby mettiteli...", con riferimento alle vittorie del Milan nella stracittadina in stagione.
Remake di quanto fece Ambrosini nel 2007 dopo la vittoria della Champions: "Lo scudetto mettilo...". Due anni dopo, Materazzi rispose allo stesso centrocampista milanista: "Ambrosini, nel mio c... c'è ancora posto". Sfottò e risposte che continuano anche a 20 anni di distanza.