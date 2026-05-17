Dopo 9 anni Pavoletti saluta il Cagliari, lo stadio gli rende omaggio

17 Mag 2026 - 21:19

Un boato e un lungo applauso per salutare Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari che, dopo nove anni in rossoblù, lascerà il club a fine stagione. L'addio - o forse l'arrivederci - ai tifosi è arrivato dopo il riscaldamento della squadra, poco prima del via a Cagliari-Torino. Pavoletti si è presentato con i due figli, si è battuto più volte la mano nel cuore e ha applaudito verso le tribune. Tutto lo stadio ha scandito il nome dell'attaccante. Nella curva Sud è comparso uno striscione "L'uomo prima del calciatore, grazie Pavo". Per lui sarà un'estate di pausa e di riflessioni: il giocatore potrebbe accettare ancora qualche offerta per proseguire la carriera. Con l'ipotesi del romantico ritorno a Livorno, la sua città, sempre in ballo. L'altra soluzione potrebbe essere quella dell'addio al calcio giocato, con le porte forse già aperte a Cagliari per iniziare un percorso da dirigente. Nove stagioni, 231 gare e 52 reti. L'attaccante ha ricevuto dall'ad, Stefano Melis, e dal club ambassador, Nicola Riva, una maglia gara speciale con il simbolo ∞ (infinito) e un piatto d'argento con questa dedica: "Per chi ha saputo lottare, cadere, rialzarsi e trascinare un popolo intero. Per avere onorato questi colori con cuore, coraggio e appartenenza. Grazie Leo". Sul maxischermo è comparso un video celebrativo con alcuni dei momenti più belli della sua carriera nell'isola: su tutti il gol promozione in Serie A, in pieno recupero, nello spareggio con il Bari.

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