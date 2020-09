Il Monza al test Vicenza: l'amichevole in diretta su canale 20 e sito

Sabato 12 settembre, sul canale 20, alle ore 20.45, in diretta e in esclusiva, l’amichevole Vicenza-Monza. Dallo stadio Comunale di Lumezzane, la sfida promette spettacolo: le due neopromosse in Serie B sono candidate a essere tra le protagoniste del prossimo campionato cadetto. Entrambe hanno lo stesso obiettivo: la promozione in Serie A.