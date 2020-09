Milan-Vicenza 5-1: Castillejo già in forma, primo gioia per Diaz

Terza amichevole precampionato per il Milan di Stefano Pioli e terzo successo. Dopo Novara e Monza, i rossoneri hanno battuto 5-1 il Vicenza nella sfida giocata a Milanello in vista dell'impegno europeo contro lo Shamrock Rovers. Senza Ibrahimovic si è scatenato Castillejo, autore di una doppietta nel primo tempo intervallata dal gol di Colombo. Nella ripresa Guerra beffa A. Donnarumma prima della prima gioia in rossonero di Brahim Diaz e della rete di Stanga nel finale.