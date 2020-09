Presentato a Pisa il calendario della Serie B: via il 25-26 settembre

STAGIONE AL VIA

Il calendario della serie B 2020/2021 è stato sorteggiato questa sera a Pisa, in piazza del Duomo. Stagione al via nel fine settimana 25-26 settembre, ultima giornata in programma il 7 maggio poi via a playoff e playout. Il nuovo calendario conferma il format natalizio già sperimentato: in campo il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio poi si ritornerà in campo il 16. Otto i turni infrasettimanali (20 ottobre; 15, 22 e 30 dicembre; 9 febbraio; 2 e 16 marzo; 20 aprile). Tra i match della prima giornata spiccano Monza-Spal e Frosinone-Empoli, oltre al derby tra Venezia e Vicenza.

IL COMMENTO DI CORINI

"Il dispiacere di esordire in questo campionato in un Via del Mare privo dei tifosi è tanto. Cercheremo di regalare loro una gioia, sarà importante iniziare con il piede giusto contro il Pordenone, che ha fatto molto bene l'anno scorso".E' questo il commento di Eugenio Corini, tecnico del Lecce, a margine della presentazione del calendario del prossimo campionato di serie B. "Tre trasferte nelle prime cinque giornate? E' un dato oggettivo, ma la mentalità sulla quale sto già lavorando prescinde dallo giocare in casa o trasferta: voglio sempre un approccio determinato. Se vuoi recitare un ruolo da protagonista è importante vincere fuori casa. Comunque sarà un campionato molto equilibrato e avvincente, insomma una serie B di altissimo livello".

