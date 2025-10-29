Serie A: stasera Juve e Inter a caccia del riscatto. Gasp ospita il Parma per conservare il primato

In casa Juve la vittoria manca da un mese e mezzo, un'eternità per una squadra che punta alla qualificazione in Champions. Tudor è stato esonerato due giorni fa e questa sera in panchina ci sarà Massimo Brambilla, ma, in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, la dirigenza vuole una risposta sul campo dalla squadra già contro l'Udinese. Pochi stravolgimenti di formazione, si cercherà di lavorare più sulla testa dei giocatori in attesa di capire a chi verrà affidata la panchina bianconera. Difesa a 3 con Gatti, Rugani e Kelly e centrocampo a 4 composto da kaluku, Thuram, Locatelli e Cambiaso. In attacco pronti Yildiz e Conceicao dietro a uno tra David e Vlahovic.