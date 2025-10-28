4-2-3-1 e altre novità: ecco come giocherebbe la Juve di Spalletti

In mezzo al campo, invece, spazio a Thuram e Locatelli. Quest'ultimo avrebbe anche una duplice missione, visto che in Azzurro i rapporti con il ct non sono stati sempre ottimi. Con le ultime quattro caselle, l'assetto diventa poi molto offensivo. Yildiz, elemento imprescindibile nello scacchiere dei bianconeri, agirebbe da sinistra mentre dalla parte opposta ci sarebbe Conceiçao, indispensabile come non mai nell'uno contro uno. Dietro la punta? Possibile che Spalletti decida di utilizzare David, lasciando quindi il ruolo da puro centravanti a uno tra Openda e Vlahovic. Probabilmente quest'ultimo nodo sarà il più difficile da sciogliere, visto che sul serbo peseranno le solite questioni di mercato.