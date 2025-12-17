Logo SportMediaset

Calcio

Torino, una delegazione in visita ai bimbini di Casa Ugi

17 Dic 2025 - 23:19

Il Toro ha voluto portare un sorriso ai bambini ricoverati a Casa Ugi, struttura torinese in corso Unità d'Italia. Una delegazione di calciatori della prima squadra è stata accompagnata dalla professoressa Franca Fagioli e da Emma Sarlo Postiglione (segretario generale di Ugi) nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Centro Trapianti e Hospice Isola di Margherita. In vista delle festività natalizie, Casadei e compagni hanno distribuito diversi regali e hanno permesso ai ragazzi e ai bimbi ricoverati di trascorrere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo. 

