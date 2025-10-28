Inter-Fiorentina, Chivu limita il turnover e punta sul talismano Calhanoglu

Non è un caso che la scelta del tecnico nerazzurro sembra quella di limitare al minimo il turnover proprio per confermare il più possibile l'undici di partenza visto contro il Napoli, chiamato alla riscossa. Soprattutto la difesa sarà confermata in blocco: Akanji-Acerbi-Bastoni. Come amano ripetere gli allenatori moderni, la fragilità difensiva non è mai colpa esclusiva della retroguardia ma sotto la lente di osservazione ci sarà proprio il trio davanti al portiere (che sarà Sommer, con Josep Martinez sotto shock dopo l'incidente mortale in cui è stato coinvolto) dopo gli 11 gol presi in otto partite, peggior dato tra le prime nove in classifica considerando pure che solo cinque squadre hanno subito più reti sin qui in Serie A.