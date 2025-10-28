Dalle parole del Bernabeu al "Non avete dignità" dell'Olimpico: come Tudor si è inimicato società e squadra

Alla Juve non c'era questa grande fretta di esonerarlo. La conferenza del Bernabeu post Real e la frase detta ai giocatori all'Olimpico ("Non avete dignità", come riporta Tuttosport) hanno portato a un addio anticipato. Le partite con Udinese e Cremonese avrebbero potuto rappresentare un punto di ripartenza e un modo per valutare quanto Tudor avesse in mano lo spogliatoio, così come la partita interna con lo Sporting Lisbona in Champions, prima di fare i conti definitivi nel derby che anticipa la sosta. Un piano perfetto che però è stato cancellato dall'atteggiamento dell'allenatore.