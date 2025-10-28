Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL RETROSCENA

Dalle parole del Bernabeu al "Non avete dignità" dell'Olimpico: come Tudor si è inimicato società e squadra

Alla Juventus sarebbero stati disposti ad aspettare ancora ma le ultime uscite dell'allenatore hanno portato alla chiusura immediata del rapporto

di Andrea Cocchi
28 Ott 2025 - 11:15

Alla Juve non c'era questa grande fretta di esonerarlo. La conferenza del Bernabeu post Real e la frase detta ai giocatori all'Olimpico ("Non avete dignità", come riporta Tuttosport) hanno portato a un addio anticipato. Le partite con Udinese e Cremonese avrebbero potuto rappresentare un punto di ripartenza e un modo per valutare quanto Tudor avesse in mano lo spogliatoio, così come la partita interna con lo Sporting Lisbona in Champions, prima di fare i conti definitivi nel derby che anticipa la sosta. Un piano perfetto che però è stato cancellato dall'atteggiamento dell'allenatore.

Nel post Real ha fatto dell'ironia sul dilagare dell'algoritmo nel valutare i giocatori, un argomento caro all'ad Comolli, nello spogliatoio di Roma se l'è presa con i suoi con la frase incriminata. Si è in pratica messo contro la società e la squadra in pochi giorni. Il tutto dopo la frase su Fabregas che può scegliere chi vuole a differenza sua. Il destino, insomma, era segnato. Al di là delle questioni legate ai rapporti personali, quello che non è andato giù alla dirigenza è il senso di confusione visto contro la Lazio. Le scelte iniziali, i cambi di uomini e di sistemi in un continuo variare disposizioni tattiche che rendevano complesso anche capire quali fossero i compiti dei giocatori. 

Alla fine l'esonero è diventato inevitabile nonostante la situazione stagionale non sia certo compromessa, vista la classifica. Quando però si ha la certezza che l'allenatore non abbia più in mano lo spogliatoio certe decisioni arrivano di conseguenza. 

Leggi anche

Tudor e il rebus attaccanti: 27 gol e zero bomber in otto mesi alla Juve

bernabeu
tudor
squadra

Ultimi video

02:01
SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

01:08
DICH SPALLETTI OK OK DICH

Spalletti: "Juventus? Nessun contatto, ma ho voglia di rientrare"

01:08
DICH SPALLETTI SPOT AMARO DICH

Spalletti: "Juve? Nessun contatto, ma ho voglia di rientrare"

01:18
DICH CUESTA PRE ROMA DICH

Cuesta: "Roma squadra fortissima, Gasp un esempio"

04:48
DICH MOURINHO EVENTO CORSPORT DICH

Mourinho: "Col Milan rivalità sempre molto sportiva"

01:33
Srv Dybala Rullo leok leok

Roma, che "Joya"! Questo Dybala fa sognare

02:39
SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

01:36
SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

01:58
SRV RULLO VIGILIA MILAN VERSO ATALANTA 27/10 SRV

Verso Atalanta-Milan, Allegri: "Scontro diretto"

04:30
DICH GALLIANI EVENTO CORSPORT DICH

Galliani:""Se c'è un uomo che può portarci al Mondiale è proprio Rino"

02:05
SRV RULLO QUANTI ESONERI: NON E' PIU' LA STESSA JUVE (MUSICATO) 27/10 SRV OK OK

Non è più la stessa Juve: quanti esoneri da Allegri in poi

01:22
CLIP RULLO TACCHINARDI SU TUDOR 27/10 SRV

Tacchinardi: "Dispiace per Tudor, ma la scelta è giusta: serve una scossa"

01:39
SRV RULLO JUVE, LA GIORNATA (CON SGUARDO AL FUTURO) 27/10 OK SRV EDL

Juventus, ecco la rivoluzione: tutti gli aggiornamenti

01:04
DICH BUFFON EVENTO CORSPORT SU JUVE DICH

Buffon: "Spalletti? Per me sarebbe la persona più indicata""

02:42
DICH ZAZZARONI EVENTO CORSPORT DICH

Zazzaroni: "L'evento del secolo? Il mondiale del 1982"

02:01
SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

I più visti di Juventus

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Spalletti il nome di peso, Mancini da "ds", Palladino low cost: chi dovrebbe scegliere la Juve

La Juve che doveva essere e non è stata: la rivoluzione a metà non porta risultati

David sciagurato, Koop e Vlahovic assenti. Exploit Basic, Isaksen è una furia

Juve, quanto costa la panchina: a breve tre allenatori a libro paga

Per l'Udinese in panchina c'è Brambilla. Chi è il tecnico della Next Gen

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:20
Inter, la Curva Nord tornerà a San Siro contro la Fiorentina
12:08
Lazio, si studia Pedro falso nove. Basic e Cataldi valutati oggi
11:35
Inter, dramma Josep Martinez: coinvolto in un incidente, muore un anziano
11:33
Inter, annullata la conferenza stampa di Chivu
11:16
Genoa, Marcandalli e Stanciu si allenano in gruppo