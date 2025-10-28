Bologna, Italiano dimesso: come sta il tecnico

Nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. A comunicarlo è stato il Bologna che ha sottolineato che le condizioni cliniche sono buone e che il mister dei felsinei rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna, tramite il proprio sito, ha tenuto a ringraziare sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto "per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".