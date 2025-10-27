Roma dai due volti al comando del campionato: fragile in casa, a punteggio pieno in trasferta

La Roma riconquista il primo posto non snaturandosi, con i pregi e difetti che hanno caratterizzato questo inizio di stagione, ma con un Paulo Dybala in più come angelo custode. La difesa torna solida e Svilar esce dal Mapei Stadium con il quinto clean sheet stagionale nonostante il Sassuolo riesca a collezionare più di qualche occasione pericolosa. Il segreto, in questo momento, è tutto qui: tre gol subiti in otto partite che spostano l'attenzione da una fase offensiva che continua a essere carente, undicesima per gol fatti in campionato, ma che esce da Reggio Emilia con qualche certezza in più. Innanzitutto, Dybala ritrova il gol e la posizione da falso nove sembra dare decisamente più spinta rispetto alle uscite precedenti. L'ingresso di Dovbyk nel secondo tempo, supportato da Soulé e Pellegrini, ha un impatto positivo sulla proposta offensiva giallorossa e porta il numero 7 e Wesley e pochi centimetri dal raddoppio.