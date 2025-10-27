Logo SportMediaset

Roma dai due volti al comando del campionato: fragile in casa, a punteggio pieno in trasferta

I giallorossi vincono al Mapei Stadium e tornano al primo posto insieme al Napoli

di Redazione
27 Ott 2025 - 11:50

La Roma torna a vincere e lo fa, tanto per cambiare, in trasferta. La differenza di rendimento dei giallorossi tra le partite in casa e quella lontano dall'Olimpico in questo inizio di stagione è a dir poco sorprendente e in controtendenza rispetto al passato. Quattro sconfitte su sei tra le mura amiche contro Torino, Lille, Inter e Viktoria Plzen, mentre il cammino in trasferta, fino a questo momento, dice punteggio pieno con cinque vittorie su cinque. Dopo un rientro dalla sosta difficile, la vittoria sul campo del Sassuolo potrebbe essere stata il miglior modo per trovare nuova fiducia

La Roma riconquista il primo posto non snaturandosi, con i pregi e difetti che hanno caratterizzato questo inizio di stagione, ma con un Paulo Dybala in più come angelo custode. La difesa torna solida e Svilar esce dal Mapei Stadium con il quinto clean sheet stagionale nonostante il Sassuolo riesca a collezionare più di qualche occasione pericolosa. Il segreto, in questo momento, è tutto qui: tre gol subiti in otto partite che spostano l'attenzione da una fase offensiva che continua a essere carente, undicesima per gol fatti in campionato, ma che esce da Reggio Emilia con qualche certezza in più. Innanzitutto, Dybala ritrova il gol e la posizione da falso nove sembra dare decisamente più spinta rispetto alle uscite precedenti. L'ingresso di Dovbyk nel secondo tempo, supportato da Soulé e Pellegrini, ha un impatto positivo sulla proposta offensiva giallorossa e porta il numero 7 e Wesley e pochi centimetri dal raddoppio. 

Pochi giorni per rifiatare e due partite importanti nel giro di cinque giorni: prima la gara casalinga contro il Parma in cui i giallorossi proveranno a invertire il trend negativo delle ultime settimane per tornare a vincere davanti ai propri tifosi, poi la trasferta di San Siro contro il Milan che potrebbe diventare, per questa squadra, un vero e proprio esame di maturità. 

