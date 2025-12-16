Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato

Grandi manovre nel reparto offensivo del Milan. A pochi giorni dall'inizio del mercato invernale, i rossoneri vanno alla ricerca di una prima punta che possa dare peso e centimetri all’attacco e provano a stringere i tempi per regalare ad Allegri il numero 9 che desidera il prima possibile. Le precarie condizioni fisiche di Santi Gimenez, che forse dovrà essere operato, hanno messo fretta a Tare, che si è convinto ad investire sul tedesco Füllkrug e sta impostando un'operazione in prestito (secco o con diritto) perché il vero obiettivo del ds rossonero è Dusan Vlahovic, che a giugno scadrà con la Juventus e dovrebbe liberarsi a zero. Per l'attaccante serbo il Diavolo prepara un'offerta quinquennale con uno stipendio molto importante, per chiudere sarà poi necessaria la volontà del giocatore: il Milan guarda già al futuro e si muove per bruciare la concorrenza.