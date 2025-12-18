Logo SportMediaset

Calcio

Champions donne: Juve perde, ora ai play-off con Wolfsburg o Paris Fc

18 Dic 2025 - 09:30

La Juventus chiude la prima fase della Women's Champions League con una sconfitta, all'Allianz Stadium vince il Manchester United per 1-0. Il gol decisivo viene realizzato al 18' da Park con un bel destro a giro che si infila all'incrocio dei pali; le ragazze di Canzi cercano il pareggio ma alla fine devono arrendersi. Le bianconere, però, accedono al turno di play-off da ottave in classifica: ora c'è attesa per il sorteggio fissato per la giornata di giovedì 18 dicembre, per la Juve ci sarà o il Wolfsburg o il Paris Fc. La sfida d'andata sarà in trasferta tra l'11 o il 12 febbraio, una settimana dopo il ritorno in casa delle bianconere.

Calcio ora per ora
12:17
Safonov eroe del Psg: svelato il segreto dietro ai rigori parati
11:12
Ecuador, ucciso a Guayaquil il calciatore Mario Pineida
10:03
Champions donne, Canzi (Juve): "I play-off un buon traguardo"
09:30
Champions donne: Juve perde, ora ai play-off con Wolfsburg o Paris Fc
23:49
Coppa del Re, Real Madrid e Atletico Madrid agli ottavi