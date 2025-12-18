Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ecuador, ucciso a Guayaquil il calciatore Mario Pineida

18 Dic 2025 - 11:12

Un nuovo episodio di violenza scuote l'Ecuador e colpisce il mondo dello sport. Il calciatore Mario Pineida, difensore del Barcelona Sporting Club, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in un attacco armato avvenuto nel quartiere Samanes 4, nel nord di Guayaquil. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal sito del quotidiano ecuadoriano El Universo, l'agguato si è consumato intorno alle 16.30 locali all'esterno di una macelleria. Sicari armati hanno aperto il fuoco contro due persone: Pineida è morto sul colpo, mentre un'altra è rimasta ferita. La Polizia nazionale ha immediatamente isolato l'area e avviato le indagini, mentre il Ministero dell'Interno ha confermato ufficialmente che la vittima è il giocatore del Barcelona SC. Pineida, 33 anni, era un laterale sinistro di comprovata esperienza, con trascorsi in diversi club del campionato ecuadoriano e presenze anche in nazionale. In una nota, il Barcelona SC ha espresso profondo cordoglio, invitando tifosi e cittadini a unirsi in una preghiera per il calciatore e per la sua famiglia. L'omicidio riaccende l'allarme sulla crescente escalation di violenza che negli ultimi mesi sta colpendo il Paese, con episodi sempre più frequenti anche ai danni di figure pubbliche e sportive.

Ultimi video

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

01:31
Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

01:18
De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

00:43
De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

01:13
Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

03:39

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

01:49
Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

Bologna, Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

01:30

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

01:11
DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:17
Safonov eroe del Psg: svelato il segreto dietro ai rigori parati
11:12
Ecuador, ucciso a Guayaquil il calciatore Mario Pineida
10:03
Champions donne, Canzi (Juve): "I play-off un buon traguardo"
09:30
Champions donne: Juve perde, ora ai play-off con Wolfsburg o Paris Fc
23:49
Coppa del Re, Real Madrid e Atletico Madrid agli ottavi