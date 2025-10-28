Logo SportMediaset

Inter, tragedia Josep Martinez: coinvolto in un incidente, morto un anziano

Il dramma questa mattina sulla strada per Appiano: inutili i soccorsi per l’uomo, che avrebbe avuto un malore invadendo la corsia opposta

28 Ott 2025 - 13:14

Dramma questa mattina a Fenegrò, nel comasco. Intorno alle 9.40 un uomo di 81 anni, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica, è stato investito dall’auto con cui il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, stava raggiungendo Appiano Gentile. L’impatto è stato devastante e, nonostante il calciatore si sia subito fermato per prestare soccorso e l’arrivo immediato dell'elisoccorso, di un'ambulanza e dei carabinieri, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, emerge che la vittima, 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica su 4 ruote, aveva lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia, così attraversando la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva l'auto condotta da Martinez. Una delle ipotesi è che abbia avuto un malore. Il calciatore, illeso, si è subito fermato a prestare i primi soccorsi pur essendo in evidente stato di shock.

La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e gli accertamenti di rito, i carabinieri della compagnia di Cantù hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. Sul posto è poi arrivato anche un pulmino della squadra, con a bordo altri compagni. I mezzi coinvolti del tragico incidente sono stati posti sotto sequestro.

A seguito della tragedia l'Inter ha deciso di annullare la conferenza di Chivu in programma oggi. 

Nessun alibi: Chivu limita il turnover e punta sul talismano Calhanoglu

