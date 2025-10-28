Inter, tragedia Josep Martinez: coinvolto in un incidente, morto un anziano

Dramma questa mattina a Fenegrò, nel comasco. Intorno alle 9.40 un uomo di 81 anni, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica, è stato investito dall’auto con cui il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, stava raggiungendo Appiano Gentile. L’impatto è stato devastante e, nonostante il calciatore si sia subito fermato per prestare soccorso e l’arrivo immediato dell'elisoccorso, di un'ambulanza e dei carabinieri, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.