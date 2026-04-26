Rocchi e l'accusa in concorso: chi sono gli altri soggetti coinvolti? Il 'mistero' Doveri e il peso dei risultati

Frode sportiva in concorso. È l'accusa mossa dalla Procura di Milano a Gianluca Rocchi che, il prossimo 30 aprile, sarà protagonista dell'interrogatorio di garanzia. La domanda che si pongono in tanti è questa: con chi l'ormai ex designatore avrebbe combinato o schermato le designazioni per alcuni match dell'Inter in occasioni del presunto incontro andato in scena a San Siro il 2 aprile del 2025? Al momento non è possibile dirlo. L'unica certezza è che la Procura di Milano parla genericamente di persone. Non è noto sapere se il riferimento sia a dei tesserati o meno. È chiaro che per confermare l'accusa la Procura meneghina deve essere in possesso di intercettazioni o testimonianze che confermino il presunto comportamento scorretto di Rocchi. Allo stato attuale nè l'Inter né i suoi dirigenti sono indagati.