Milan: auguri di buon compleanno a Leao, ma i tifosi si arrabbiano

Il Milan fa gli auguri di buon compleanno a Rafael Leao con un post su X e l'immagine del portoghese in maglia rossonera. I tifosi però non sono d'accordo e commentano negativamente la scelta del club, sottolineando che Leao - pur essendo sotto contratto con il Milan - ha criticato la società e si è messo da solo sul mercato. "E gli facciamo pure gli auguri?", si domandano.