Milan: auguri di buon compleanno a Leao, ma i tifosi si arrabbiano

10 Giu 2026 - 11:38
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Il Milan fa gli auguri di buon compleanno a Rafael Leao con un post su X e l'immagine del portoghese in maglia rossonera. I tifosi però non sono d'accordo e commentano negativamente la scelta del club, sottolineando che Leao - pur essendo sotto contratto con il Milan - ha criticato la società e si è messo da solo sul mercato. "E gli facciamo pure gli auguri?", si domandano.

La rottura tra Leao e la tifoseria è totale. Ora bisognerà trovare un acquirente ed incassare una cifra congrua per poter di fatto sostituire il numero 10 rossonero, ma senza dirigenti la strada è ancora lunga. Intanto il portoghese è tornato a parlare a RTP: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".

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