IL CASO

Rocchi indagato, la Procura generale dello sport chiede una relazione a quella della Figc

Sulla vicenda interviene anche il ministro Abodi: "Non potranno non esserci conseguenze"

25 Apr 2026 - 19:02
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Il capo della Procura generale dello Sport, Ugo Taucer, ha chiesto a Giuseppe Chiné, responsabile della Procura della Federcalcio che archiviò gli atti trasmessi dall'Aia sulla vicenda per la quale oggi è stato indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, una relazione immediata. La notizia arriva da ambienti vicini al Coni.

Abodi tuona contro il calcio

 Sulla vicenda è intervenuto anche il Ministro dello sport, Andrea Abodi. Che ha usato parole pesanti nei confronti del calcio. "C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque ! Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri. Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della Can Rocchi, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico. Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI , prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze", ha scritto sui suoi profili social.

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