Rocchi indagato, Abodi: "Stupito da come sistema calcio ha gestito la vicenda"

Dopo la notizia dell'indagine che vede al centro Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva, è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Così l'ex numero uno della Serie B sui social: "C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali - si legge -. E farlo sempre e con chiunque ! Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri. Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della Can Rocchi, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico".