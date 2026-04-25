Rocchi indagato, Abodi: "Stupito da come sistema calcio ha gestito la vicenda"

25 Apr 2026 - 18:51
Andrea Abodi © italyphotopress

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Dopo la notizia dell'indagine che vede al centro Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva, è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Così l'ex numero uno della Serie B sui social: "C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali - si legge -. E farlo sempre e con chiunque ! Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri. Lasciando all'autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell'operato del designatore della Can Rocchi, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico".

Finora, nessun riscontro pubblico, così come non sappiamo chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato investito della questione per verificarne la sussistenza. Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI , prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze" ha concluso Abodi. 

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