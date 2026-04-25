Inchiesta per frode sportiva, Rocchi respinge le accuse: "Sono sereno e vado avanti"

"Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura. Sono sereno e vado avanti", questo, secondo quanto appreso da LaPresse, è quanto ha confidato Gianluca Rocchi in merito all'iscirzione nell'elenco degli indagati per un presunto concorso in frode sportiva.