Juve, che occasione contro il Sassuolo: riavvicinare l'Inter per poi tentare il sorpasso

STASERA JUVE-SASSUOLO

Contro i neroverdi i bianconeri hanno rimediato l'unico ko: da allora 11 vittorie e tre pareggi

© Getty Images Da Sassuolo a Sassuolo. Da quella pesante sconfitta al Mapei Stadium datata 23 settembre, l'unica per la Juventus in questa stagione, ne sono cambiate di cose in casa bianconera. Quel tonfo a sorpresa è stato l'inizio della risalita. Da allora la squadra di Massimiliano Allegri ha collezionato undici vittorie e tre pareggi, che l'hanno portata a lottare per lo scudetto con l'Inter capolista. I nerazzurri, dopo il 5-1 in casa del Monza, sono scappati sul +5, ma la Juve ora ha dalla sua una doppia occasione: in caso di successi contro il Sassuolo stasera e a Lecce nel prossimo turno di campionato, può scavalcare i nerazzurri, fermi nella prossima giornata perché impegnati a Riad in Supercoppa. In attesa dello scontro diretto del 4 febbraio. "Abbiamo il Sassuolo e poi penseremo al Lecce, andando troppo in là vengono sempre fuori casini", ha avvertito Allegri alla vigilia.

Vedi anche juventus Juve-Sassuolo, Allegri: "Rabiot recuperato, anche Chiesa a disposizione" Dall'infermeria intanto arrivano buone notizie: sia Rabiot che Chiesa sono recuperati: rientri che allungano le rotazioni già previste a causa delle assenze per squalifica di McKennie - aperto il ballottaggio tra Weah e Miretti, con Cambiaso jolly da impiegare all'occorrenza anche come interno di centrocampo - e di Gatti, che sarà sostituito o da Rugani o da Alex Sandro. Nonostante la tripletta di coppa Milik è destinato ancora una volta alla panchina, con Vlahovic e il gioiellino Yildiz in rampa di lancio per una maglia da titolare. Di ipotesi tridente, al momento, non se ne parla. "Abbiamo un equilibrio di squadra - ha ribadito Allegri - La partite diventano lunghe, poi più avanti magari sarà possibile, ma la squadra deve avere un equilibrio altrimenti torna a essere ballerina".