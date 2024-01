Il piano della Juve verso il grande scontro: l'Inter con l'incubo asterisco 

LOTTA SCUDETTO

Il 4 febbraio fari puntati sul Meazza per il derby d'Italia: senza passi falsi Allegri punta ad arrivarci davanti 'grazie' al calendario

La forza dell'Inter che sta macinando record su record a suon di gol e la voglia di rivalsa della Juventus: la lotta scudetto si preannuncia tiratissima fino alla fine. Il grande giorno dello scontro diretto, il 4 febbraio prossimo, si avvicina, ma attenzione al calendario che potrebbe rivelarsi un grande alleato di Allegri. Sì perché con i nerazzurri impegnati nella Supercoppa in Arabia Saudita (tutte le gare in esclusiva su Mediaset), la Vecchia Signora potrebbe effettuare il sorpasso. Virtuale vista la gara in più, ma attenzione al fattore pressione: giocare il derby d'Italia davanti in classifica rischia di pesare, e pure tanto, a livello mentale.

L'Inter, che salterà la sfida con l'Atalanta programmata originariamente per il prossimo weekend (verrà recuperata il 28 febbraio) si ritroverà quindi per un mese, anzi qualcosa in più col famoso asterisco, già visto in passato. Quando? Due anni fa, con i nerazzurri che si cullavano quasi sugli allori convinti di battere il Bologna di Mihajlovic per riprendersi la vetta ai danni del Milan. La storia poi, influenzata dal gol di Sansone, ha detto altro. Starà alla bravura di Inzaghi non far rivivere ai suoi una sorta di 'incubo': l'esperienza dovrà aiutare Lautaro e compagni.

Il piano della Juventus è quindi chiarissimo: battere in rapida successione Sassuolo, Lecce ed Empoli (missione non impossibile), e arrivare quindi al primo posto allo scontro diretto di febbraio. Lì poi, l'aspetto mentale conterà eccome. Più duro invece il cammino nerazzurro verso i primi di febbraio: la Lazio in Arabia, a seguire la possibile finale (contro Napoli o Fiorentina) e infine la Fiorentina al Franchi. I fari sono già puntati al 4 febbraio, ma arrivarci senza passi falsi sarà cruciale.