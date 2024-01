Juve: Allegri recupera Chiesa e Rabiot per il Sassuolo

JUVENTUS

L'attaccante ha smaltito il fastidio al ginocchio, il francese ha superato il problema alla coscia destra: entrambi tornano a disposizione

© Getty Images Buone notizie per la Juve all'antivigilia del posticipo di campionato all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Federico Chiesa, reduce da un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio che lo ha costretto a saltare la sfida sul campo della Salernitana e il quarto di Coppa Italia contro il Frosinone, ha lavorato con il resto della squadra e dunque tornerà a disposizione di Allegri. Lunedì è previsto il rientro in gruppo anche di Adrien Rabiot, alle prese con un sovraccarico al flessore della coscia destra che lo ha reso indisponibile in Coppa Italia. Anche il francese sarà dunque convocato per la gara contro i neroverdi e partirà titolare. I bianconeri puntano a rispondere al successo dell'Inter a Monza per riportarsi a due lunghezze di distanza.

Nell'allenamento odierno, il gruppo si è focalizzato su esercitazioni di reparto e per lo sviluppo della manovra contro la pressione avversaria prima di terminare la seduta con una partitella. Domani la squadra si troverà ancora una volta al mattino. Per quanto riguarda la formazione, in attacco Yildiz è il vantaggio su Milik per una maglia da titolare in attacco al fianco di Vlahovic ed è pronto per la sua quarta gara da titolare.