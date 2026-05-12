Corsa Champions tra calendario, scontri diretti e classifica avulsa: chi è messo meglio tra Napoli, Juve, Milan, Roma e Como?

I giornali sportivi: martedì 12 maggio 2026
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Bagarre per la qualificazione in Champions League, cinque squadre per tre posti: la situazione a due partite dalla fine
Le sconfitte del Napoli contro il Bologna e del Milan contro l'Atalanta, unita alle vittorie di Juventus, Roma e Como, tengono apertissima la corsa alla prossima Champions League. Con l'Inter campione e unica già qualificata matematicamente, sono cinque le squadre che si giocheranno il secondo e terzo e quarto posto negli ultimi 180 minuti del campionato. Ecco il calendario delle prossime due partite, la situazione negli scontri diretti e gli scenari in caso di classifica avulsa.
Napoli 70 punti: Pisa-Napoli, Napoli-Udinese
Juventus 68 punti: Juventus-Fiorentina, Torino-Juventus
Milan 67 punti: Genoa-Milan, Milan-Cagliari
Roma 67 punti: Roma-Lazio, Verona-Roma
Como 65 punti: Como-Parma, Cremonese-Como
Si terrebbe conto di 5 criteri: punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti; differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti; differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; sorteggio
Napoli (vantaggio sulla Roma, pari con le altri): 3 punti fatti contro la Juve, 3 punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 2 punti fatti contro il Como
Juventus (vantaggio sulla Roma, svantaggio col Como, pari con le altre): 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 0 punti fatti contro il Como
Milan (vantaggio su Roma e Como, pari con le altre): 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro la Juve, 4 punti fatti contro la Roma, 4 punti fatti contro il Como
Roma (svantaggio contro Napoli, Juve e Milan, pari col Como): un punto fatto contro il Napoli, un punto fatto contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro il Como
Como (vantaggio con la Juve, svantaggio col Milan, pari con le altre): 2 punti fatti contro il Napoli, 6 punti fatti contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro la Roma
Si calcolerebbe la classifica avulsa negli scontri diretti, in seguito la differenza reti negli scontri diretti e infine il numero di reti realizzate nell'intero campionato.
Squadra-Punti-Differenza Reti
Napoli 6 -2
Juventus 5 2
Milan 5 0
Squadra-Punti-Differenza Reti
Juventus 7 3
Napoli 7 -1
Roma 2 -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Como 8 4
Napoli 5 -2
Juventus 3 -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Napoli 7 1
Milan 7 1
Roma 2 -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Milan 7 2
Napoli 5 0
Como 3 -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Napoli 6 1
Como 5 0
Roma 4 -1
Squadra-Punti-Differenza Reti
Juventus 6 1
Milan 6 1
Roma 2 -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Como 7 2
Milan 6 2
Juventus 2 -4
Squadra-Punti-Differenza Reti
Como 9 4
Juventus 4 -3
Roma 4 -1
Squadra-Punti-Differenza Reti
Milan 8 3
Roma 4 -1
Como 4 -2
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