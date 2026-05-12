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Corsa Champions tra calendario, scontri diretti e classifica avulsa: chi è messo meglio tra Napoli, Juve, Milan, Roma e Como?

Bagarre per la qualificazione in Champions League, cinque squadre per tre posti: la situazione a due partite dalla fine

12 Mag 2026 - 08:50
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Le sconfitte del Napoli contro il Bologna e del Milan contro l'Atalanta, unita alle vittorie di Juventus, Roma e Como, tengono apertissima la corsa alla prossima Champions League. Con l'Inter campione e unica già qualificata matematicamente, sono cinque le squadre che si giocheranno il secondo e terzo e quarto posto negli ultimi 180 minuti del campionato. Ecco il calendario delle prossime due partite, la situazione negli scontri diretti e gli scenari in caso di classifica avulsa.

Corsa Champions, il calendario

Napoli 70 punti: Pisa-Napoli, Napoli-Udinese
Juventus 68 punti: Juventus-Fiorentina, Torino-Juventus
Milan 67 punti: Genoa-Milan, Milan-Cagliari
Roma 67 punti: Roma-Lazio, Verona-Roma
Como 65 punti: Como-Parma, Cremonese-Como

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due squadre?

 Si terrebbe conto di 5 criteri: punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti; differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti; differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; sorteggio

Corsa Champions, la situazione degli scontri diretti

Napoli (vantaggio sulla Roma, pari con le altri): 3 punti fatti contro la Juve, 3 punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 2 punti fatti contro il Como
Juventus (vantaggio sulla Roma, svantaggio col Como, pari con le altre): 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 0 punti fatti contro il Como
Milan (vantaggio su Roma e Como, pari con le altre): 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro la Juve, 4 punti fatti contro la Roma, 4 punti fatti contro il Como
Roma (svantaggio contro Napoli, Juve e Milan, pari col Como): un punto fatto contro il Napoli, un punto fatto contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro il Como
Como (vantaggio con la Juve, svantaggio col Milan, pari con le altre): 2 punti fatti contro il Napoli, 6 punti fatti contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro la Roma

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre?

 Si calcolerebbe la classifica avulsa negli scontri diretti, in seguito la differenza reti negli scontri diretti e infine il numero di reti realizzate nell'intero campionato.

Le possibili classifiche avulse in caso di tre squadre a pari punti

Squadra-Punti-Differenza Reti
Napoli       6            -2
Juventus  5             2
Milan        5              0
Squadra-Punti-Differenza Reti
Juventus      7             3
Napoli           7            -1
Roma            2            -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Como         8               4
Napoli        5               -2
Juventus   3               -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Napoli         7               1
Milan           7               1
Roma          2               -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Milan          7                2
Napoli        5                0
Como         3                -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Napoli         6             1
Como          5             0
Roma          4             -1
Squadra-Punti-Differenza Reti
Juventus   6              1
Milan         6              1
Roma        2              -2
Squadra-Punti-Differenza Reti
Como          7              2
Milan          6               2
Juventus    2             -4
Squadra-Punti-Differenza Reti
Como         9              4
Juventus   4              -3
Roma         4              -1
Squadra-Punti-Differenza Reti
Milan          8              3
Roma         4              -1
Como         4              -2

I giornali sportivi: martedì 12 maggio 2026

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