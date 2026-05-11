Serie A, Napoli-Bologna 2-3: impresa rossoblù al Maradona, Rowe firma la vittoria

LE STATISTICHE

Il Bologna ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la prima volta dal 2001/02.

Il Napoli ha perso due delle ultime tre sfide disputate al Maradona in Serie A (1V), tante sconfitte quante quelle incassate nelle precedenti 35 gare giocate in casa nel torneo (25V, 8N).

Con il nono centro in questo campionato, Riccardo Orsolini è diventato il terzo giocatore del Bologna a realizzare almeno nove gol in quattro differenti stagioni di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Giuseppe Signori e Marco Di Vaio.

Dal suo primo rigore in Serie A (il 16 gennaio 2021), Riccardo Orsolini ha segnato 17 dei 20 tiri dagli 11 metri nella massima serie; nel periodo solo Domenico Berardi (25/28) e Hakan Çalhanoglu (21/23) hanno fatto meglio dal dischetto in campionato.

Terzo gol per Federico Bernardeschi in questa Serie A; in generale sono otto le reti per il giocatore del Bologna in questa stagione e solo nel 2016/17 quando vestiva la maglia della Juventus ha fatto meglio con una squadra di Serie A considerando tutte le competizioni in una singola annata (14G in quel caso).

Jonathan Rowe ha segnato il suo terzo gol in questa Serie A, eguagliando la sua miglior stagione a livello realizzativo nei top-5 campionati europei (3G anche nel 2024/25 con il Marsiglia in Ligue 1).

Giovanni Di Lorenzo, che è tornato in campo in una gara ufficiale 100 giorni dopo quella contro la Fiorentina dello scorso 31 gennaio, ha segnato il suo secondo gol in questo campionato, il primo dal 7 gennaio scorso contro l’Hellas Verona, anche in quel caso al Maradona.

Dal suo arrivo il 15 febbraio 2026, Alisson Santos ha segnato quattro reti in Serie A, tutte al Maradona; nel periodo, solo Giovanni Simeone (cinque) ha realizzato più gol tra le mura amiche in campionato rispetto al brasiliano (quattro appunto come Donyell Malen).

Quarto assist per Rasmus Højlund in questa Serie A, tanti quanti quelli messi assieme nelle precedenti tre stagioni disputate nei top-5 campionati europei (due con il Manchester United nel 2023/24 e due con l’Atalanta nel 2022/23).

Terzo assist per Juan Miranda in questa Serie A, tutti su azione e fuori casa; tra i difensori, nessuno ne ha forniti di più su azione in match esterni nel torneo in corso rispetto al giocatore del Bologna (tre appunto come Federico Dimarco, Marco Palestra ed Emil Holm).

Il gol di Jonathan Rowe al 90:30 è la rete più tardiva segnata dal Bologna contro il Napoli in Serie A da quella di Rolando Bianchi all’89:52, il 19 gennaio 2014.

200a presenza per Amir Rrahmani in tutte le competizioni con il Napoli, la 165a in Serie A con gli azzurri.