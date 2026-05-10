Serie A: Verona-Como 0-1, Douvikas regala l'Europa a Fabregas

Sammarco schiera dal 1' Valentini in difesa, Frese fa il quinto di centrocampo. In attacco Suslov con Bowie. Sul fronte Como, Fabregas ripropone Rodriguez titolare dopo due mesi preferendolo a Baturina, Douvikas punta centrale. Primo tempo difficile per il Como: il Verona è messo bene in campo e non concede spazi agli avversari. Vojvoda sbaglia tanto, in ombra Nico Paz e Diao, il più brillante tra i lariani è proprio Rodriguez. Le occasioni migliori sono dei padroni di casa: non sono passati neanche 3' che Butez è chiamato a un grande intervento sul sinistro di Suslov. Bowie fallisce una gran palla gol alla mezz'ora su tiro deviato di Bernede poi su errore di Vojvoda prova a sorprendere Butez da lontano ma la palla finisce alta. Uno dei rari squilli del Como nel recupero, quando il solito Rodriguez con una bella giocata mette in mezzo per Douvikas, fino a quel momento non pervenuto, conclusione in angolo. Cambio forzato per Fabregas al 36': fuori l'infortunato Valle e dentro Moreno.