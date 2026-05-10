Serie A, Milan-Atalanta 2-3: rossoneri ko a San Siro, ora la Champions è a rischio

Milan-Atalanta, le foto del match
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La Dea vince con Ederson, Zappacosta e Raspadori, non bastano Pavlovic e Nkunku. Solo gli scontri diretti lasciano Allegri davanti a Gasperini
La domenica della trentaseiesima giornata di Serie A si chiude con il 3-2 dell'Atalanta in casa del Milan. A San Siro, la Dea sblocca già al 7' con il destro all'angolino di Ederson, mentre al 29' Zappacosta raddoppia su assist di Krstovic. Prima dell'intervallo Leao, diffidato, si fa ammonire: salterà il Genoa alla penultima, così come Estupiñán e Saelemaekers. Nella ripresa, Allegri mette subito Nkunku mentre Palladino perde Scalvini per infortunio e inserisce Kossounou (che a sua volta si ferma dopo l'ora di gioco), ma al 51' ecco il tris dei nerazzurri: Ederson recupera palla e serve Raspadori che la mette sotto la traversa sul palo di Maignan.
La rete sembra chiudere il match, ma tra l'88' con Pavlovic e il 94' con Nkunku su rigore i rossoneri accorciano. L'Atalanta, però, resiste ed è aritmeticamente settima: ora deve tifare Inter in Coppa Italia per arrivare almeno in Conference. Il Milan è a 67 punti, gli stessi della Roma: Allegri è davanti a Gasperini solamente per gli scontri diretti.
IL TABELLINO
MILAN-ATALANTA 2-3
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter (13' st Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek (1' st Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi (35' st Estupiñán); Gimenez (14' st Füllkrug), Leao (13' st Fofana). A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (3' st Kossounou, 18' st Ahanor), Hien, Kolasinac; Zappacosta (10' st Bellanova), de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere (18' st Pasalic), Krstovic, Raspadori. A disp.: Rossi, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Obric, Vavassori. All.: Palladino
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 7' Ederson (A), 29' Zappacosta (A), 6' st Raspadori (A), 43' st Pavlovic (M), 49' st rig. Nkunku (M)
Ammoniti: Leao (M), Hien (A), Estupiñán (M), Saelemaekers (M), Krstovic (A), Bellanova (A)
LE STATISTICHE
Dopo l’1-0 del 20 aprile 2025, l’Atalanta ha vinto due trasferte consecutive di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 1943 (tre di seguito in quell'occasione).
Il Milan ha perso almeno due gare casalinghe in una singola stagione di Serie A subendo tre o più reti solo per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 1996/97 (due), il 2006/07 (due), il 2015/16 (due) e il 2020/21 (tre).
Il Milan ha perso quattro delle ultime sei partite di Serie A contro l’Atalanta (2N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 17 sfide di campionato (6V, 7N).
Il Milan (1N, 2P) è rimasto senza successi per tre gare casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (tre pareggi, due con Paulo Fonseca e uno con Sérgio Conceição).
In generale, il Milan ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 17 (11V, 4N).
Éderson ha già segnato due reti in Serie A nelle 16 presenze collezionate nel 2026, eguagliando il numero di gol realizzati nelle 32 partite disputate nel torneo nel corso del 2025.
Il Milan è diventata la quarta squadra contro cui Éderson ha realizzato più di un gol in Serie A: due, come contro Genoa, Hellas Verona e Lazio.
Éderson ha segnato un gol e servito un assist in una singola partita di Serie A per la prima volta in carriera; l'ultimo centrocampista centrale dell'Atalanta a riuscirci prima di lui è stato Teun Koopmeiners il 4 aprile 2023 (tre gol e un assist contro il Monza in quel caso).
Quello realizzato da Éderson (6:10) è il secondo gol più veloce segnato dall'Atalanta in questa Serie A, dopo quello di Lazar Samardzic (5:10) contro il Como il 4 ottobre 2025 (in casa in quel caso).
Il Milan ha subito un gol nei primi 10 minuti di gioco nelle ultime due partite di Serie A: da Domenico Berardi al 5' e da Éderson al 7'. Tanti quanti quelli incassati in questo intervallo nelle precedenti 34 gare di questo campionato: da Nikola Vlasic del Torino al 10' (l'8 dicembre) e da Marc Oliver Kempf del Como al 10' (il 15 gennaio).
Davide Zappacosta è tornato a segnare un gol in trasferta in Serie A per la prima volta dal 9 marzo 2025 (contro la Juventus all'Allianz Stadium in quel caso).
Davide Zappacosta (4G+3A) ha preso parte a sette gol in questa stagione tra tutte le competizioni e solo nel 2021/22 (nove) e nel 2024/25 (12) ha fatto meglio; in generale, solo nella passata stagione (cinque) ha realizzato più reti in una singola stagione (tra tutte le competizioni).
Nikola Krstovic (10G+5A) è solo uno dei quattro attaccanti ad aver realizzato almeno 10 gol e servito almeno cinque assist in questa Serie A, insieme a Lautaro Martínez (17G+6A), Marcus Thuram (13G+6A) e Kenan Yildiz (12G+6A).
Solamente contro il Genoa (cinque) Giacomo Raspadori ha realizzato più gol in Serie A che contro il Milan (quattro, come contro la Juventus).
Strahinja Pavlovic è diventato il primo difensore centrale straniero del Milan a realizzare cinque gol in una singola stagione di Serie A; in generale solo due difensori centrali nella storia dei rossoneri ci sono riusciti: Sergio Battistini (cinque nel 1984/85 e nel 1983/84) e Agostino Di Bartolomei (sei nel 1984/85).
Christopher Nkunku ha realizzato sei gol in questa Serie A, lo stesso numero di reti realizzate nelle due precedenti stagioni di Premier League con il Chelsea (tre nel 2023/24 e tre nel 2024/25).
Rafael Leão ha tagliato il traguardo delle 250 presenze nei cinque grandi campionati europei: 24 in Ligue 1 con il Lille e 226 con il Milan in Serie A.
Charles De Ketelaere ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A con la maglia dell'Atalanta: dal suo arrivo in nerazzurro, solo Éderson (102) e Berat Djimsiti (103) hanno raggiunto prima questo traguardo di lui.
Marco Carnesecchi (otto contro il Milan) è solo uno dei tre portieri dei cinque principali campionati europei in corso ad aver registrato almeno otto parate in quattro gare diverse in questa stagione, insieme a Mio Backhaus (Werder Brema) e Aarón Escandell (Real Oviedo).
Il Milan ha perso un match di Serie A concludendo almeno 20 volte per la quarta volta in questa stagione (v Cremonese ad agosto, v Parma a febbraio, v Udinese ad aprile e Atalanta a maggio), almeno due volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra.
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