Serie A, Milan-Atalanta 2-3: rossoneri ko a San Siro, ora la Champions è a rischio

La rete sembra chiudere il match, ma tra l'88' con Pavlovic e il 94' con Nkunku su rigore i rossoneri accorciano. L'Atalanta, però, resiste ed è aritmeticamente settima: ora deve tifare Inter in Coppa Italia per arrivare almeno in Conference. Il Milan è a 67 punti, gli stessi della Roma: Allegri è davanti a Gasperini solamente per gli scontri diretti.