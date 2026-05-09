Serie A, Lecce-Juventus 0-1: un Vlahovic da record avvicina la Champions per Spalletti

Nel finale, N'Dri entra e ha l'occasione per pareggiare ma trova solo l'esterno della rete. La Juventus resiste e, pur non chiudendola, vince una partita complicatissima: Spalletti sale momentaneamente al terzo posto a +1 sul Milan, la Champions è più vicina ma ora dovrà "tifare" Parma. I salentini restano a +4 sulla Cremonese, impegnata in casa col Pisa già retrocesso e dunque potenzialmente a -1: per la salvezza ci sarà ancora da sudare.