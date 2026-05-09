Serie A, Lecce-Juventus 0-1: un Vlahovic da record avvicina la Champions per Spalletti

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La rete dopo 10 secondi del serbo è la più veloce della storia dei bianconeri, momentaneamente a +4 sulla Roma
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Nella trentaseiesima giornata di Serie A, la Juventus vince 1-0 al Via del Mare contro il Lecce e si porta momentaneamente a +4 sulla Roma impegnata a Parma. I bianconeri sbloccano la sfida dopo soli 10 secondi: Vlahovic segna la rete più veloce della storia della Vecchia Signora. Subito dopo, Di Gregorio è superlativo su Banda, ma gli ospiti sfiorano ancora il gol con Conceiçao che centra il palo. Falcone evita la doppietta del serbo, poi la partita rallenta. Nella ripresa, due gol annullati per fuorigioco: il primo al 48' a Vlahovic, il secondo undici minuti dopo a Kalulu.
Nel finale, N'Dri entra e ha l'occasione per pareggiare ma trova solo l'esterno della rete. La Juventus resiste e, pur non chiudendola, vince una partita complicatissima: Spalletti sale momentaneamente al terzo posto a +1 sul Milan, la Champions è più vicina ma ora dovrà "tifare" Parma. I salentini restano a +4 sulla Cremonese, impegnata in casa col Pisa già retrocesso e dunque potenzialmente a -1: per la salvezza ci sarà ancora da sudare.
IL TABELLINO
LECCE-JUVENTUS 0-1
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga (25' st Helgason), Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom (17' st Jean); Pierotti, Coulibaly, Banda (31' st N'Dri); Cheddira (31' st Camarda). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Pérez, Gandelman, Gorter, Matchwinski, Kovac. All.: Di Francesco
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (38' st David); Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao (38' st Zhegrova), McKennie (41' st Gatti), Yildiz (38' st Boga); Vlahovic (32' st Holm). A disp.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti. All.: Spalletti
Arbitro: Colombo
Marcatore: 1' Vlahovic
Ammoniti: Conceiçao (J), Jean (L)
LE STATISTICHE
Il gol di Dusan Vlahovic dopo 12 secondi è il più veloce segnato dalla Juventus in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), superando il precedente record di Arturo Vidal contro l'Inter del 3 novembre 2012 (18 secondi).
Da quando il dato è disponibile (2004/05), solo Rafael Leão (6’’ vs Sassuolo, nel dicembre 2020) e Hirving Lozano (9’’ vs Hellas Verona, nel gennaio 2021) hanno realizzato reti più rapide di Dusan Vlahovic nel periodo nel massimo campionato (12’’ vs Lecce, oggi).
La Juventus ha mantenuto la porta inviolata per quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023, con Massimiliano Allegri in panchina.
Considerando le ultime 10 gare di Serie A (da fine febbraio) la Juventus è la formazione che ha conquistato più punti nel torneo: 22 (6V, 4N).
Nessuna formazione ha chiuso più match senza segnare rispetto al Lecce in questo campionato: 19 volte, come il Pisa, su 36 sfide totali (53%).
Solo contro Inter (32) e Roma (28) il Lecce ha rimediato più sconfitte che con la Juventus in Serie A: 26.
Dusan Vlahovic ha segnato per due gare di fila (vs Hellas Verona e Lecce) per la seconda volta in questa Serie A, dopo lo scorso agosto (vs Parma e Genoa in quel caso).
Andrea Cambiaso ha eguagliato questa sera il proprio record di assist in una singola stagione di Serie A: quattro, come nel 2021/22 con il Genoa.
La Juventus è la formazione che ha segnato più reti nei primi 5’ di gioco in questa Serie A: cinque, seguita proprio dal Lecce con quattro.
Wladimiro Falcone ha tagliato questa sera il traguardo delle 150 presenze con il Lecce in Serie A, tutte dal 1° minuto; dal suo esordio con i salentini (2022/23) è il giocatore partito più volte titolare nel torneo: 150, appunto – segue Lorenzo Montipò con 143.