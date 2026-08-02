La Lazio batte anche l'Ascoli, un'altra rimonta dopo l'Avellino

Seconda amichevole di fila per la Lazio dopo quella vinta ieri per 6-3 contro l'Avellino e questa volta i biancocelesti hanno affrontato l'Ascoli con il risultato finale che è stato di 2-1 per i capitolini. Come contro il club campano anche oggi la squadra di Gattuso è andata in svantaggio subendo la rete di Chakir nella ripresa. Poco dopo, però, l'1-1 laziale con il gol di tacco di Zaccagni, bravo a sfruttare l'azione nata dalla verticalizzazione di Taylor per Dia. Prima del triplice fischio arriva anche il gol contro sorpasso grazie a Ratkov che già poco prima aveva sfiorato la rete del vantaggio.