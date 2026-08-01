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Napoli, De Laurentiis taglia il nastro: via ai festeggiamenti per il centenario

Con il taglio del nastro da parte del presidente De Laurentiis, alle 19.26 in Piazza Carità hanno ufficialmente preso il via i festeggiamenti per il centenario del Napoli. Il numero uno azzurro era affiancato dai figli di Diego Armando Maradona, Jana e Diego Junior, e dalla moglie Jacqueline."A scandire l'apertura del centenario anche i rintocchi delle campane di cento chiese della città, insieme a una scenografica fumata azzurra, che ha dato ufficialmente il via all'evento. Da Piazza Car...

01 Ago 2026 - 19:33
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