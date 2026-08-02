Juventus, ufficiale Alajbegovic: contratto fino al 2031
L'esterno bosniaco classe 2007 sorride al fianco del direttore dell'area tecnica Massara e il ds Ottolini nella foto ufficiale. I bianconeri lo hanno pagato 30 milioni di euro più 5 di bonus
Kerim Alajbegovic è un nuovo calciatore della Juventus. L'esterno bosniaco classe 2007 ha firmato un contratto di 5 anni con i bianconeri fino al 2031, come annunciato dallo stesso club. Nelle foto pubblicate dalla società, Alajbegovic sorride al fianco del direttore dell'area tecnica, Frederic Massara, e al direttore sportivo Marco Ottolini.
Nel comunicato, anche le cifre del trasferimento: arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus, con la Juventus che ha pagato anche 2 milioni di euro di oneri accessori.
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Il comunicato ufficiale di Alajbegovic alla Juventus
"La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031.
Esterno offensivo ambidestro, nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, Alajbegović arriva a Torino dopo un'esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo. Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un'evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli. Un profilo dinamico e versatile, abile nella gestione del pallone negli spazi stretti; la sua capacità di calciare con naturalezza con entrambi i piedi gli permette di essere imprevedibile su entrambe le fasce, dove ama puntare l'avversario per creare superiorità numerica.
Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League".
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Alajbegovic alla Juventus, le cifre
Nel comunicato della Juventus anche le cifre ufficiali dell'operazione: al Bayer Leverkusen vanno 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il club bianconero ha inoltre pagato 2 milioni di euro di oneri accessori.
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".
Le prime parole da bianconero
"Sono pronto per la Serie A e per il calcio italiano - le parole del trequartista bosniaco - . Quando giochi per il più grande club italiano devi sentirti onorato e lavorare molto duramente per migliorare. Sono molto grato per questa opportunità e orgoglioso di indossare la maglia della Juventus. Un grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto, in particolare ai miei genitori e alla mia famiglia. Senza di voi non sarei qui. Non vedo l'ora di dare tutto per questo club e per i suoi tifosi. Sono qui e sono pronto". E ancora: "Appena sono arrivato allo Stadium ho provato sensazioni bellissime: non vedo l'ora di iniziare, è un grande onore indossare questa maglia e darò il massimo. Ho l'obiettivo di adattarmi in fretta e di giocare, voglio scendere in campo e conoscere velocemente i miei compagni. Sono un giocatore cui piace avere la palla tra i piedi, fare dribbling e cross oltre a calciare in porta e cercare gli assist". Alajbegovic fu protagonista dello spareggio per i Mondiali che condannò l'Italia alla terza esclusione consecutiva: "Fu una bella partita ma anche difficile perché giocarono bene, per fortuna vincemmo noi".
Il saluto ai tifosi del Bayer
"Ciao cari tifosi del Bayer, vorrei ringraziarvi: sono grato per tutto e auguro al club il meglio per il futuro e molti successi". Così Kerim Alajbegovic, sui social, ha salutato la sua ormai ex squadra.