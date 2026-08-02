Juventus, ufficiale Alajbegovic: contratto fino al 2031

"Sono pronto per la Serie A e per il calcio italiano - le parole del trequartista bosniaco - . Quando giochi per il più grande club italiano devi sentirti onorato e lavorare molto duramente per migliorare. Sono molto grato per questa opportunità e orgoglioso di indossare la maglia della Juventus. Un grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto, in particolare ai miei genitori e alla mia famiglia. Senza di voi non sarei qui. Non vedo l'ora di dare tutto per questo club e per i suoi tifosi. Sono qui e sono pronto". E ancora: "Appena sono arrivato allo Stadium ho provato sensazioni bellissime: non vedo l'ora di iniziare, è un grande onore indossare questa maglia e darò il massimo. Ho l'obiettivo di adattarmi in fretta e di giocare, voglio scendere in campo e conoscere velocemente i miei compagni. Sono un giocatore cui piace avere la palla tra i piedi, fare dribbling e cross oltre a calciare in porta e cercare gli assist". Alajbegovic fu protagonista dello spareggio per i Mondiali che condannò l'Italia alla terza esclusione consecutiva: "Fu una bella partita ma anche difficile perché giocarono bene, per fortuna vincemmo noi".