Chivu: "Contento di Stones. Mercato? Io chiedo di alzare il livello"

Tutti i colpi a zero di Marotta nei suoi anni all'Inter
© Getty Images | Diego Godin, 2019/20
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Sabato l'Inter scenderà in campo ad Hong Kong per il primo test ad alto livello in questa preparazione estiva. I nerazzurri affronteranno il Manchester City alle 13:30 ore italiane, una sfida che potrebbe dare delle importanti indicazioni a Cristian Chivu in attesa di accogliere gli ultimi nazionali che sono stati impegnati col Mondiale. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico campione d'Italia ha presentato la sfida e ha fatto anche un punto sul mercato.
Prima di tutto, però, un pensiero sulla scomparsa di Franco Baresi: "Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla sua famiglia. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport".
Chivu ha poi parlato della partita di domani: "È un piacere essere qui, in questo posto fantastico. Siamo in una fase di preparazione alla nuova stagione, ma è speciale per noi avere l'opportunità di giocare qui, contro un grande club come il Manchester City. Anche se entrambe le squadre non sono al 100%, sicuramente tutti saranno felici del livello che proveremo a mettere in campo".
A proposito delle condizioni dei suoi giocatori, Chivu ha aggiunto: "La squadra sta bene, ha lavorato in Germania: ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile".
Infine, l'allenatore nerazzurro ha parlato dell'arrivo di John Stones: "Sono contento: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società".
A chi gli ha chiesto se manca ancora qualcosa all'Inter, Chivu ha risposto: "Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità".
© Getty Images | Diego Godin, 2019/20
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