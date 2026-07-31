Chivu: "Contento di Stones. Mercato? Io chiedo di alzare il livello"

Infine, l'allenatore nerazzurro ha parlato dell'arrivo di John Stones: "Sono contento: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società".