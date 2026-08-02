Udinese, sconfitta contro Trabzonspor 1-0 nell'ultima amichevole in Austria

L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor, a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al 4' del primo tempo. Il tecnico Runjaic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara di ieri pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvia di gara. Tra i subentrati, Nicolò Zaniolo si è reso protagonista colpendo un palo interno con un tiro da fuori area nel secondo tempo. La squadra torna stasera a Lienz dove domani ci sarà l'ultimo giorno di ritiro prima del rientro in Friuli per preparare l'esordio in Coppa Italia a Ferragosto con il Padova.