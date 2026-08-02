Il Torino vince in Inghilterra, test con Burnley finisce 1-0

02 Ago 2026 - 18:43
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Il Torino trova una vittoria in Inghilterra, l'amichevole contro il Burnley finisce 1-0 per i granata. Il gol decisivo è realizzato da Dembelé durante il primo tempo, la squadra di Abate riscatta così la sconfitta nell'ultimo test di Pinzolo contro il Cittadella arrivata dopo i successi contro i dilettanti del Pinzolo Valrendenda (13-0) e Alcione Milano (1-0). Al Turf Moor il tecnico lancia dal primo minuto i nuovi difensori Comuzzo e Comert, nella ripresa concede il debutto anche all'ultimo arrivato Fitz-Jim. Ora il Toro rientrerà in città e avrà ancora due amichevoli (il 5 al Filadelfia contro il Vado e l'8 ad Avellino contro i campani) prima dell'esordio in gara ufficiale fissato per la serata di Ferragosto all'Olimpico Grande Torino in Coppa Italia contro la Carrarese.

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