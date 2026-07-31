Spalletti: "Mi è piaciuto tutto, Douglas Luiz ha fatto metri e in velocità"

In tre partite amichevoli la "nuova" Juventus ha ottenuto due vittorie, un pareggio e incassato zero gol. Insomma, un buon primo bilancio per Luciano Spalletti, in attesa che anche il mercato entri nel vivo. "Mi è piaciuto tutto, perché a volte la mia squadra, nel campionato precedente, andava ad attaccare anche quando non aveva il supporto della difesa e del centrocampo, andava a pressare anche quando non c'era tutta la squadra a farlo, invece stavolta hanno fatto bene. Si sono tolti 20 metri di profondità e riconquistato tanti palloni e creato sviluppi interessanti. Abbiamo perso però palloni abbastanza banali", ha detto il tecnico bianconero dopo il successo sul Nizza.