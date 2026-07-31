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Spalletti: "Mi è piaciuto tutto, Douglas Luiz ha fatto metri e in velocità"

Il tecnico bianconero dopo il successo sul Nizza: "Mercato? Mi aspetto qualcosa perché in passato abbiamo sbagliato degli acquisti"

31 Lug 2026 - 20:13
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In tre partite amichevoli la "nuova" Juventus ha ottenuto due vittorie, un pareggio e incassato zero gol. Insomma, un buon primo bilancio per Luciano Spalletti, in attesa che anche il mercato entri nel vivo. "Mi è piaciuto tutto, perché a volte la mia squadra, nel campionato precedente, andava ad attaccare anche quando non aveva il supporto della difesa e del centrocampo, andava a pressare anche quando non c'era tutta la squadra a farlo, invece stavolta hanno fatto bene. Si sono tolti 20 metri di profondità e riconquistato tanti palloni e creato sviluppi interessanti. Abbiamo perso però palloni abbastanza banali", ha detto il tecnico bianconero dopo il successo sul Nizza.

Tra gli aspetti più positivi, le prestazioni di Douglas Luiz: "Oggi ha coperto campo, oltre che giocare la palla. Ha fatto metri e anche a velocità più alta, che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare di più in campo, ma si è fatto fatica in allenamento, quindi non ci sarà più spazio per grandi allenamenti e oggi ne avevo 2-3 a rischio".

Sul mercato: "Mi aspetto qualcosa, perché io ho l'ufficio tra Ottolini e Massara, per cui so tutto quello che rimbalza e vedo il loro impegno sul mercato. Sono direttori conosciuti che hanno esperienza, poi siccome è un mercato particolarmente complicato, per diversi motivi, siccome abbiamo sbagliato qualche acquisto gli anni precedenti, perché è successo, dovendo rincorrere su diverse caselle, non possiamo comprare come altri club ma dobbiamo ottimizzare. E anche in questo i nostri dirigenti sono stati perfetti".

Il ricordo della mamma appena scomparsa: "Le mamme sono l'emblema della vita, anche quando vengono a mancare. Mi ha fatto piacere il board della Juve in chiesa, gli sarò sempre grato per il pensiero".

Infine, un pensiero su Franco Baresi: "Mi sento di dire tutte le belle cose sentite, molti hanno usato frasi che descrivono benissimo il carattere dell'uomo e del campione. Ho visto il video di Maradona con la maglia di Baresi. E' lui che lo ha elevato al Maradona dei difensori". 

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