La Juve parte per la tournée: dalla lista convocati tre chiari messaggi di mercato

Dopo aver annunciato Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus è pronta a partire per la tournée in Asia durante la quale affronterà anche l'Inter e dal comunicato apparso sul sito dei bianconeri possono arrivare anche degli indizi di mercato. Tra i convocati, oltre agli infortunati Ekathor e Thuram, non ci sono infatti Adzic e Joao Mario, entrambi in uscita, mentre è presente Gatti nonostante l'interesse del Napoli di Allegri.