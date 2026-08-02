La Juve parte per la tournée: dalla lista convocati tre chiari messaggi di mercato

Dopo aver annunciato Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus è pronta a partire per la tournée in Asia durante la quale affronterà anche l'Inter e dal comunicato apparso sul sito dei bianconeri possono arrivare anche degli indizi di mercato. Tra i convocati, oltre agli infortunati Ekathor e Thuram, non ci sono infatti Adzic e Joao Mario, entrambi in uscita, mentre è presente Gatti nonostante l'interesse del Napoli di Allegri.
" Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep è pronto a cominciare con un'esclusiva esperienza internazionale in due atti che vedrà i bianconeri viaggiare tra Asia e Oceania. La squadra è in partenza verso Hong Kong dove, mercoledì 5 agosto, andrà in scena il test contro il Chelsea. Conclusa la parentesi asiatica, il gruppo volerà in Australia alla volta di Perth per gli ultimi due appuntamenti del tour: prima la sfida con l'Inter di sabato 8 agosto, seguita dal confronto con il Palermo in programma martedì 11 agosto. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di mister Luciano Spalletti".
I CONVOCATI - Alajbegovic Arthur Boga Bremer Cabal Cambiaso Celik Conceicao David Di Gregorio Douglas Luiz Durmisi Gatti Gil Puche Kalulu Kelly Kolo Muani Koopmeiners Licina Locatelli McKennie Milik Miretti Nava Oboavwoduo Owusu Perin Pinsoglio Rugani Yildiz Zhegrova.