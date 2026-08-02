Juventus, Kolo Muani è arrivato a Torino: visite mediche, firma e partenza per Hong Kong

I giornali sportivi: domenica 2 agosto
© Rassegna Stampa
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Finalmente Kolo Muani: il Paris Saint-Germain sabato sera aveva dato il via libera alla Juventus per il ritorno dell'attaccante francese. Il classe 1998 è arrivato a Torino verso le 10 di domenica mattina e subito si è diretto a fare le visite mediche, in seguito idoneità sportiva e firma sul contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro: 38 milioni la parte fissa più 12 di bonus.
Se tutto andrà per il verso giusto, Kolo Muani (assieme all'altro acquisto Kerim Alajbegovic) in serata partirà con la squadra per la tournée di Hong Kong: mercoledì ci sarà la partita contro il Chelsea.
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