Juventus, Kolo Muani è arrivato a Torino: visite mediche, firma e partenza per Hong Kong

Finalmente Kolo Muani: il Paris Saint-Germain sabato sera aveva dato il via libera alla Juventus per il ritorno dell'attaccante francese. Il classe 1998 è arrivato a Torino verso le 10 di domenica mattina e subito si è diretto a fare le visite mediche, in seguito idoneità sportiva e firma sul contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro: 38 milioni la parte fissa più 12 di bonus.