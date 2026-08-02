AMICHEVOLI

Amichevoli: Atalanta ko in Olanda, il Feyenoord vince 2-1

Al De Kuip si gioca per 120 minuti, Shaqueel van Persie risolve la sfida da subentrante. Sarri ko e furioso

02 Ago 2026 - 17:44
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Si conclude con una sconfitta la trasferta olandese dell'Atalanta, che non fa sua la De Kuip Cup. Il Feyenoord trionfa infatti nel suo stadio dopo un match dal format insolito, che vede le squadre giocare comunque 120 minuti nonostante il successo biancorosso nei tempi regolamentari. Krstovic (51' pt) risponde a Ueda (11') nel maxi-recupero del primo tempo, ma è van Persie a risolvere la sfida: gol all'80' e proteste di Sarri per un fallo su Bellanova.

FEYENOORD-ATALANTA 2-1
Si conclude con una sconfitta il primo test internazionale dell'Atalanta, che tornerà in campo sabato contro lo Schalke 04: è 2-1 per il Feyenoord. Sarri conferma Samardzic a centrocampo e schiera il tridente pesante: Sulemana e Raspadori con Krstovic. Nonostante questa spinta offensiva e il palo iniziale dell'ex Lecce, la sua Atalanta si fa presto mettere sotto dai padroni di casa. Il vantaggio di condizione del Feyenoord, che inizierà il campionato settimana prossima, è evidente e all'11' ecco il gol: mani di Scalvini e rigore trasformato da Ueda. Diarra e Valente (traversa) sfiorano il bis, poi ecco la reazione della Dea: sugli sviluppi di un corner, Krstovic firma il pari nel maxi-recupero (51' pt). Nella ripresa Sarri si gioca subito due cambi, poi ruota tutta la rosa intorno al 60' e Scamacca sfiora il vantaggio: gran parata di Ernst per proteggere il pari. Le sostituzioni operate dal Feyenoord al 71', però, cambiano nuovamente l'inerzia del match e risvegliano gli olandesi, che la sbloccano all'80'. Con Bellanova a terra dopo uno scontro, Shaqueel van Persie, figlio dell'ex stella Robin, sfrutta l'uscita a vuoto di Sportiello e sigla il 2-1: vane le proteste di Sarri, è gol. Gli olandesi vincono dunque nei novanta minuti, ma non è finita qui: le squadre si erano accordate per giocare, a prescindere dal risultato, un'ulteriore mezz'ora sostituendo la terna arbitrale. Qui il Feyenoord completa i cambi, mentre Sarri lancia tre giovani (Vismara, Obric, Cassa) e non mancano le emozioni: Maldini sfiora il pari, olandesi vicini al gol con lo scatenato van Persie e van den Elshout. Finisce comunque 2-1 per il Feyenoord, che conquista la De Kuip Cup.

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