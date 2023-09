Sassuolo, il derby di Castillejo: "Bello tornare a vincere a San Siro"

"Bello tornare a vincere a San Siro". Dopo la vittoria sull'Inter firmata Berardi, l'ex Milan Samu Castillejo esulta così sul proprio profilo Instagram e con poche parole riaccende subito il derby della Madonnina. Tra i tanti commenti dei tifosi, che sottolineano anche come lo spagnolo abbia scelto di postare una foto in cui Frattesi lo rincorre, spuntano anche quelli dei suoi ex compagni rossoneri, evidentemente felici per l'inaspettato regalo dei neroverdi: "Bellissimo" ha risposto Musah, mentre Tomori ha messo like e Bennacer ha commentato con molti cuori. Il derby per la seconda stella, oltre che sul campo, si gioca anche sui social.