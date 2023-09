Nessuna squadra imbattuta dopo 6 giornate: l'ultima volta scudetto al Milan

© Getty Images

Con le sconfitte di Inter e Lecce, rispettivamente contro Sassuolo e Juventus, dopo 6 giornate di campionato non c'è più nessuna squadra imbattuta in Serie A. L'ultima volta era successo nella stagione 2010-2011, un precedente che fa sorridere i tifosi del Milan. I motivo? In quella stagione furono i rossoneri allenati da Massimiliano Allegri a conquistare lo scudetto ai danni dei cugini dell'Inter. Tredici anni dopo la sfida si ripete con nerazzurri e rossoneri appaiati in vetta alla classifica. Per sapere se il finale sarà lo stesso o diverso bisogna attendere ancora qualche mese.