San Donato, Rozzano e… se alla fine lo stadio di Milan e Inter fosse ancora San Siro?

MILAN E INTER, LETTERA PER LO STADIO SAN SIRO

Milan e Inter, riporta La Repubblica, rispediscono dunque al mittente la richiesta di Sala, secondo il quale sono invece i club a dover comunicare se il progetto "nuovo San Siro" sia definitivamente abbandonato o meno. Uno stallo che non aiuta nessuno, uno stallo che la lettera dei nerazzurri vuole superare in modo netto chiedendo anche di "concludere l'iter referendario per comprendere come la cittadinanza reputi il progetto nel suo complesso". Dal canto loro i rossoneri non vanno poi molto lontano dai cugini, sottolineando come "non sia stata ancora adottata alcuna definitiva determinazione in ordine all'ammissione e allo svolgimento di referendum, sia abrogative che propositivo". La richiesta al Comune di Milano, dunque, è quella di "adottare nel più breve tempo possibile ogni determinazione sulla volontà di dare seguito al procedimento in essere". In buona sostanza Milan e Inter chiedono a Sala di fare un referendum cittadino per capire cosa fare una volta per tutte con San Siro, un po' per una logica necessità di programmazione un po' perché, alle giuste condizioni, le società resterebbero a Milano più che volentieri.